Zajos sikert aratott az ezúttal költői vénáját is felmutató Haffner Kata, aki elszavalta Hogyan bánj egy nővel? című, saját versét. A hölgykoszorú kisvártatva egy ételkölteményből, jelesül a feltálalt sertéspörköltből is meríthetett. A polgármester hol ennél, hol annál az asztalnál tűnt fel, tréfás megjegyzéseivel szórakoztatva a kanalazgatás közben is jókat derülő vendégsereget. Az ínyencek számára örök rejtély marad, hogy miként volt képes távol tartania magát a már illatával is ínycsiklandozó étektől. De tény, hogy megtette és kimeríthetetlen energiáját maradéktalanul a szebbik nemre pazarolta.