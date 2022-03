Új bölcsődék nyílnak a jövőben Szekszárdon, Bátán, Tolnán, s több helyen, mert a szülők is egyre többen rájöttek, jobb, ha a kisgyerekek már egész pici korukban megtanulnak együtt játszani, hasonló korú társaikkal együtt lenni. Az óvodákban is mondják, sokkal ügyesebbek, életrevalóbbak azok a gyerekek akik a bölcsődéből jönnek hozzájuk. Ezért is kétéves képzést indított a Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikuma és Szakképző Iskolája.



Tanulóik duális képzés keretében kisgyermekgondozó nevelők lesznek, s vizsgák előtt a gyakorlati képzéshez a szekszárdi városi bölcsőde biztosít helyet. Ebben állapodtak meg a két intézmény vezetői, valamint Szekszárd önkormányzata. Ugyanis a végzős osztály tizenkét tanulójának a kéthónapos gyakorlati képzés idejére az önkormányzat bérjellegű támogatást ad.



Dr. Biró Gyula aljegyző kifejtette, ez a képzés a városnak, a családbarát önkormányzatnak is érdeke, mert fontos, hogy a jövő generáció legifjabb tagjainak nevelése, gondozása minél magasabb szakmai színvonalon folyjon.



Kiemelt képen: Mészárosné Wittmer Boglárka, a városi bölcsőde intézményvezetője, Németh Eszter, a Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola szakmai igazgatóhelyettese, Tamási Anna igazgatóságvezető és dr. Biró Gyula aljegyző