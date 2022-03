Az utóbbi évek legszínvonalasabb kampánya előzte meg a két diákigazgató megválasztását a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban. A megállapítás – ha bárkiben is felmerülne a hazabeszélés gyanúja – nem a szóban forgó fiataloktól származik. Heilmann Józsefné, az intézmény vezetője minősítette így azt a folyamatot, melynek végeztével és eredményeként Bräutigam Barna és Szalai Bálint 11. D. osztályos tanulók kaptak bizalmat társaiktól. Hozzátette azt is, hogy a jelöltek érdemi és megvalósítható programmal jelentkeztek. A Garay-nap alkalmából az igazgatói irodában megtörtént az ünnepélyes beiktatás. Ez – egyebek mellett – azt is jelenti, hogy a két gimnazista a jövő év ugyanezen hónapjáig viseli felelősségteljes tisztségét.