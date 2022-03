Anna és férje is jogász, viszonylag jól szituált család az övék. Ám, mint mondta, tervezni nem tudnak, nekik sincs fogalmuk, mit hoz a jövő. Abban viszont bízik – mint minden normális ember –, hogy minél előbb véget ér a háború. Más kérdés, hogy már most is sokan vannak olyanok Ukrajnában, akik ugyan szintén elmenekültek a háborús pusztítás elől, de már nincs hova visszatérniük, mert időközben megsemmisült az otthonuk.