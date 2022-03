Horváth István országgyűlési képviselő köszöntőjében elhangzott, hogy fontos esemény ez az újabb beruházás. Az elmúlt években két és fél milliárd forint értékben újítottak fel oktatási intézményeket Szekszárdon, hiszen nagy jelentősége van annak, hogy milyen körülmények között tanulnak a diákok. Az I. Béla-középiskola tanulóinak nemrégiben laptopokat osztottak ki egy országos program keretében.



Megemlítette azt is, hogy megvan a politikai akarat ahhoz is, hogy a gimnázium tornatermét is fel tudják újítani.



Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy a kormány erősítette az egészségügyi, majd a rendvédelmi dolgozók bérét, a következő időszakban pedig a pedagógusbéreket teszik rendbe, egyúttal megköszönte a pedagógusok áldozatos munkáját. Mint mondta, külön öröm a számára, hogy szekszárdi vállalkozás valósította meg az energetikai beruházást, hiszen ilyen módon a helyi vállalkozók, a helyi gazdaság tud erősödni a pályázati és gazdaságépítő programoknak köszönhetően.



– A diákok legyenek büszkék arra az iskolára, ahol tanulnak, hiszen ez a fajta identitás meghatározza a kapcsolataikat, a későbbi életüket – zárta szavait Horváth István.



Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke köszöntőjében elmondta, azt kívánja a pedagógusoknak, hogy mindig olyan diákokkal találkozzanak, akik motiváltak, a diákoknak pedig, hogy merjenek nagyot álmodni.



Hajós Éva intézményvezető beszédében köszönetét fejezte ki a megvalósult fejlesztés­ért Gerzsei Péternek, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatójának és a Klebersberg Központnak.



Az ünnepségen műsort adtak az intézmény tanulói, majd miután átvágták a nemzeti színű szalagot, bemutatták a jelenlévőknek a felújított iskolaépületet.