Márciussal vége van a farsangi báloknak és hivatalosan lekerül a maszk. Lesz csodálkozás a találkozáskor. A fertőzésen átesettek jelentős részének sokáig az arcára van írva, hogy beteg volt. Sápadt, nyúzott arc, fáradt tekintet a jellemző rájuk. A leggyakoribb tartósan megmaradó tünet a fáradtság, mely mélyíti a ráncokat. A tavaszi fáradság névre hallgató, napfény- és vitaminhiány okozta, évszakhoz kötött állapoton kívül a koronavírus-fertőzésen átesettek már felkeléskor kezdődő fáradtságát is orvosolnunk kell. Többen az alvászavartól kimerülve ébrednek, a gyengeségtől pedig a hajukról is csöpög a víz. A mozgástól kalapál a szívük. Hangulatromlásra sokan panaszkodnak. Többen az enyhe omikronfertőzés után is jelentős fáradtságról számolnak be.