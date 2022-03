Az akció március 21-én, az erdők nemzetközi napján kezdődött és egészen április 22-ig, a Föld napjáig tart. A Gemenc Zrt. minden év tavaszán több alkalommal is végez a hozzá tartozó erdőterületeken takarítást. Idén már az akció keretében szervezték meg a szemétszedést az 55-ös számú főút mentén Baja és Pörböly között. Ez a helyszín minden évben szerepel a megtisztítandó területek között, mert a főúton közlekedő autókból, kamionokból számottevő mennyiségű hulladékot dobálnak ki. Gyakran a defektes autógumit is az út szélén hagyják. Az elmúlt években közel százzsáknyi szemetet gyűjtöttek össze a diákok, akik minden alkalommal lelkesen csatlakoznak a programhoz.

Badari-Csiszár Angéla turisztikai műszaki vezető elmondta, a bátaszéki II. Géza Gimnázium harminckét hetedik osztályos tanulója érkezett a megmozdulásra három kísérőtanárral. A Gemenc Zrt. külön buszt szervezett a nebulók utazásához, akik március 23-án, szerdán, reggel nyolc órakor indultak Bátaszékről. Érkezés után a diákok balesetvédelmi oktatáson vettek részt, továbbá védőfelszerelést, kesztyűt és láthatósági mellényeket is kaptak a szemétszedés idejére. Bár nem közvetlenül a főút mentén, hanem kissé lejjebb, az árkokban dolgoztak, elengedhetetlen, hogy jól láthatóak legyenek.

A munka – amely mintegy nyolc kilométeres szakaszon zajlott – befejeztével ebéddel várták vissza a gyerekeket a pörbölyi Ökoturisztikai Központba, majd a program keretében megnézhették a Legenda és valóság című gímszarvas-kiállítást a felújított pavilonépületben. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. is segítette a megmozdulást, a felgyülemlett hetvenöt zsáknyi szemetet ők szállították el a nap végén.

A természet megtisztítása jelentős értéket hordoz, hiszen az erdei állatok gyakran legelnek az út mentén az éjszakai órákban és nem szerencsés, ha az emberek által kidobott élelmiszer-maradékokat elfogyasztják. Tév­hit, hogy az almacsutkának, banánhéjnak, szendvicsmaradéknak örülnek az állatok, hiszen ez nem természetes táplálékuk, nem beszélve arról, hogy milyen vegyszerekkel kezelik az importgyümölcsök héját. Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy az út szélén legelő őzek, szarvasok, ételmaradékokat kereső vaddisznók komoly közúti baleseteket is előidézhetnek.

A szemét gyűjtésére nagyon jó volt az időzítés, ugyanis a természet még nem robbant be, nem zöldültek ki a fák és a bokrok, így sokkal könnyebb volt észrevenni az út mentén heverő hulladékot. A Gemenc Zrt. bízik benne, hogy azok a gyerekek, akik évről évre részt vesznek az akcióban, nem fognak a jövőben szemetelni és látván munkájuk eredményét, jobban odafigyelnek majd a környezetükre. Az erdő területeiről a kukákat is begyűjtötték, így a lehetőségét is megszüntetik annak, hogy az erdőben szemét maradhasson. Minden turistát arra kérnek, a szemetet ne dobja el, vigye haza és otthon megfelelő módon helyezze el a hulladékgyűjtőbe.