– A magyar vidék nagyon sokat köszönhet a kormányzati pályázati forrásoknak, mert az önkormányzat önerőből ezeket nem tudta volna finanszírozni. Bízunk benne, hogy továbbra is sikeresen pályázhatunk majd, és az itt élők életszínvonalát még magasabbra emelhetjük – emelte ki a településvezető. Az általános iskolában százhetven gyermek tanul, Sárpilisről és Decsről is jönnek ide diákok. Az óvodában hetvenöt, a két bölcsődében pedig összesen tizenkét gyermek tölti mindennapjait.



Szintén a jövő kérdése a piac kialakítása, valamint az őcsényi repülőtér kérdése is előtérbe került. Több elképzelés is kapcsolódik a létesítményhez, ám kevesen tudják, hogy az őcsényi reptér Európa egyik legaktívabb pilótaképző helye. Tárgyalások zajlanak arról, hogy milyen irányt vehet a repülőér fejlesztése, a Paks II. beruházás kapcsán több lehetőség is felmerült már.



Az egybegyűltek helyszíni szemlét tartottak a légikikötő területén. Az itt található faházakban öt ukrán menekültcsaládot, összesen huszonnégy embert helyeztek el. Mindannyian Munkácsról érkeztek március 16-án. Mivel a kis nyári házak nem állandó ottlakásra lettek tervezve, sajnos nincs lehetőség főzni és mosni. Ételt villanyrezsón tudnak melegíteni, illetve kaptak három mikrohullámú sütőt is, továbbá minden házat hűtővel szereltek fel. A gyerekek miatt fontos a főtt étel, így az önkormányzat minden nap biztosítja ezt számukra.