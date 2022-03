Decemberben volt az alapkőletétel, és az építők, a ZÁÉV Építőipari Zrt. szakemberei a tervezett június helyett már mostanra elkészítették az épület szerkezeti elemeit, sőt a válaszfalak egy részét is.



A legmagasabb pontját elért épületben tegnap megtartották a bokrétaünnepet, amelyen részt vett Fekete Péter, az Emberi Erőforrások minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, aki elmondta, történelmünk során még soha nem volt annyi kulturális beruházás egy évtized alatt, mint az elmúlt tíz esztendőben. Ezeknek a beruházásoknak fele vidéken valósult meg, s köszönetet mondott Horváth István országgyűlési képviselőnek, mert kiharcolta ennek a tudásközpontnak felépítését is.



A képviselő pedig az építőknek köszönte meg, hogy a tervezettnél két hónappal hamarabb eljutottak az építkezésnek ehhez a fontos állomásához. A 7,6 milliárd forintos állami beruházással épülő központban – folytatta – méltó helye lesz a megyei könyvtárnak, a gyermekkönyvtárnak, a levéltárnak, s lesz tere egyéb közösségi kulturális rendezvényeknek is.



Horváth István szólt a tervezett folytatásról is. Épül majd a volt laktanya területén a kedden átadott vendéglátó szakképző iskolához egy tornacsarnok is. A Béla király tér legimpozánsabb épületének, a Vármegyeházának, amelynek kétharmadát ma a levéltár foglalja el, új funkciót kell találni. Valószínű ez is kulturális, illetve idegenforgalmi célokat szolgál majd.