Esőt a héten szinte minden napra ígértek a meteorológusok, de ebből sajnos alig jutott megyénkbe. Az elmúlt közel három hónap alatt szinte semmilyen csapadék nem esett, hó pláne nem. Januárban öt, februárban 14 milliméternyi eső hullott Szekszárd környékén, mondta dr. Gabi Géza szekszárdi növényvédő szakmérnök. Még nagyobb baj, hogy ez is több részletben, és gyakori volt nap mint nap az erős szél, ami gyorsan ki is szárította a földet. Az agrármeteorológiai előrejelzés szerint a következő hét napban megyénkben pár milliméternél több eső nem lesz.

Vannak szántóföldek Tolnában, ahol az őszi vetések siralmas állapotban vannak, a búza fejlődése nem indult meg, a repce is csomókban van, mondta dr. Gabi Géza. Az elmúlt hónapok átlaghőmérséklete ugyanakkor magasabb volt a sok évi átlagnál. Márciusban volt néhány nap, amikor komoly fagyokat lehetett mérni hajnalban, még mínusz 9 fok is előfordult. Emiatt viszont a korai kajszibarackot nevelő termelők idegeskedtek, hiszen sok helyen már bimbóban vannak az ágak. Utoljára 2008-ban volt hasonlóan száraz időjárás.

Krieser János, a biritói Pusztabír Kft. vezetője, aki egyben a megyei gabonaszövetség tagja is, elmondta, az elmúlt két és fél hónapban említésre méltó csapadék a környékükön nem esett, viszont októberben, novemberben, decemberben összesen 180 milliméternyi eső hullott náluk, így az őszi vetések viszonylag jó állapotban vannak.

A repcét foltokban – főleg a mélyebben fekvő területeken – alaposan megcsípte a fagy, a levelei megsárgultak, de a közepe nem sérült. Ki fog hajtani majd később. Eddig már kétszer fejtrágyáztak, tervezik a harmadikat is, de ahhoz jó lenne a bemosó eső. Krieser János elmondta, ők már évek óta a szántás nélküli talajművelést választották, mert minden talajmozgatással 4–5 centivel tovább szárad a föld. Az elmúlt években nagy jelentősége lett a talajban lévő nedvesség megőrzésének. Ha elmúlnak a hajnali fagyok, akkor érdemes a növényvédelemmel is kiemeltebben foglalkozni, gyomirtani az őszi vetésű búzákat és elvégezni a repce növényvédelmét, tette hozzá a szakember.

A tengelici Tito-Ten Kft. ügyvezetője, Kövecses Imre elmondta, az idén eddig 14 milliméternyi eső hullott a körzetükben, mindez öt alkalomra elosztva. A nagy szél perceken belül ki is szárította a földet. Az őszi kalászosok állapotára a közepes minőség a jellemző. Ezen talán még javíthat egy kiadós eső, ami ha késik, nagy kárt okoz. A szakemberek szerint, már eddig is legalább húsz százalékos a terméskiesés az aszály miatt. A tavaszi munkákat ők a napraforgó vetésével kezdik március vége felé. Bíznak abban, addigra végre Tolna megye is kap az országos csapadékból.



Aszályos évre kell készülni

Tartós északnyugati széláramlat miatt egymást érik az időjárási frontok, és idén még alig esett eső – hívta fel a figyelmet Kovács Attila meteorológus. Az ország középső sávjában, így Tolna megyében is, az elmúlt harminc napban az egy millimétert is alig-alig éri el a csapadékösszeg, ami nagyon kevés. Ilyenkor ugyanis az lenne a normális, hogy a nyáron mélyen kiszáradt talaj feltöltődik a téli csapadékkal, miután egyelőre még kevés a párolgás. Ha mindez nem lenne még elég, a talajfagyok felaprózták a felső rétegeket, az erős szél pedig helyenként el is hordta, hordja, porviharokat okozva ezzel. Kovács Attila figyelmeztetett: az őszi vetések és az erdők most még jól viselik a szárazságot, de előbb-utóbb baj lesz belőle. Ha csapadékhiányos marad a tavasz, akkor az esetleges nyári aszály még fokozottabban jelentkezhet.