– Több mint tizenkétmilliárd forintos támogatás érkezett Paksra városfejlesztési céllal az elmúlt időszakban, amelyhez a tervek egy részét már korábban, még a polgármesterségem idején elkészítettük – emlékeztetett. A megvalósult településfejlesztések mellett Süli János beszélt a zöldváros-koncepcióról is, amelynek célja, hogy Paks a megújuló energia alkalmazásában is élen járjon. Ennek része a helyi tömegközlekedés megújítása és a környezet zöldítésére vonatkozó program végrehajtása is.