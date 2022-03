Ma már helyi védettséget is élvező, Natura 2000-es terület a szekszárdiak kirándulóhelye, pihenőerdeje. A túltartott vadállomány néhol károsítja, de az ember már nem. A 160-170 éves fákat, ha kidőlnek is a helyükön hagyják, mert úgy is otthont biztosítanak a hangyáknak, cincéreknek, korhadéklakó gombáknak és más élőlényeknek. Ha nem engedik végbemenni a folyamatokat – a mocsarasodást, a korhadást, a szétmállást – élettereket tüntetnek el, s ezáltal az egész flóra és fauna szegényedik.