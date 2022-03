A Szerencsejáték Zrt. legutóbbi felmérése szerint legalább háromszorosára nőhetett a hazai szerencsejáték-függők száma. A 15–17 év közötti fiatalok pedig különösen veszélyeztetettek.



– A játékszenvedély kapcsán, vagy bármilyen kényszeres cselekmény kapcsán azt kell mondanom, hogy nincs érzékelhető növekedés azoknak a számában, akik hozzánk az ellátásba jelentkeznek – mondta Kálóczi Andrea, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szekszárdi intézményvezetője. A játékszenvedély ugyanolyan függőséget tud okozni, mint a hozzászokás az alkohol vagy a kábítószer fogyasztásához. A legtöbbször viszont sajnos különböző, más függőségek is társulnak hozzá.



– A RÉV-hez mind a szenvedélybetegek, mind a hozzátartozóik bejelentkezhetnek. Az érintett személyek körülbelül öt–tíz százaléka kér segítséget. Ha növekszik a számuk, akkor sem feltétlenül mérhető az aránybeli növekedés az ellátásban. A szolgálatnál a segítségkérők csupán tíz százaléka szerencsejáték-függő, a más addikcióban szenvedők mellett.



Sokszor előfordul, hogy a függőségben szenvedő személy eljátssza a fizetését, de akár a család teljes vagyonát is.

– A függőséget általában sokáig titkolják, ezért akkor kérnek segítséget, amikor már nagy a baj. A házastárs vagy a szülő nem tudja már kezelni a helyzetet. A betegség dinamikája, hogy a másik személytől várják a változást, ezért az a legjobb, ha nem csak a szenvedélybeteg, de a hozzátartozó is jelentkezik nálunk. Ebben a helyzetben az első lépés, hogy a segítséget kérő reálisan lássa a saját helyzetét és szerepét. Úgymond, itt nem tudunk olyan külső segítséget adni, ami a nézetét befolyásolni tudja. Azaz, ha a hozzátartozó változik, a hozzáállás változik, biztosan változni fog a beteg is – mondta a szakértő.

Rövidesen átadják a RÉV új épületét (Fotó: Makovics Kornél)

Hamarosan kész az új központKálóczi Andrea, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy hamarosan új konzultációs központtal bővül a RÉV. Szenvedélybeteg-ellátás folyik majd a felújított épületben, amit reményeik szerint pár hónapon belül birtokba is vehetnek.

– Elengedhetetlen, hogy a klienseket olyan környezet fogadja, ami azt sugallja nekik, hogy biztonságban vannak, hogy fontosak, s ez a szakmai munkánk eredményessége szempontjából is fontos.