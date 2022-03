Neki – és mindenkinek, aki szerepet vállalt az akció sikerében – köszönetet mondott Potápi Árpád János, aki egy kézfogást követően már Kapospulára indult, hiszen ott is várták a településvezetők és egy irodányi csomag. Stemler Jószef, a házigazda település polgármestere mellett Orosváriné Bocz Tünde, Attala, és Badáczy-Csiba Zsuzsanna, Kaposszekcső vezetői is ott voltak, hiszen ők is azon szorgoskodtak, hogy minél több csomagot gyűjtsenek össze az orosz-ukrán háború miatt nehéz helyzetbe került emberek, családok számára. Ők is azt erősítették meg, mint néhány perccel korábban Nagykónyiban Pusztai László: szó nélkül, rögtön segítettek a települések lakosai, vállalkozói. Potápi Árpád János nekik is hálás volt, és megköszönte a felajánlást. – Nem csak a ma meglátogatott településeken, hanem a választókerületem számos pontján szerveztek gyűjtéseket az elmúlt napokban a polgármesterek és a civilek.