Előbbi településen az önkormányzat épületének felújításához, a nemrégiben forgalomba helyezett falubusznak is helyet biztosító mobil garázs megépítéséhez, a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzéséhez, valamint a Rákóczi és a Zrínyi utca rendbetételéhez gratulált Vincze Kálmán polgármesternek a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a bonyhádi-dombóvári térség országgyűlési képviselője. Az esemény sajtótájékoztatóján kifejtette, a kormány kiemelt figyelmet szentel a vidéki települések fejlesztésére, a közösségek megerősítésére. Ezt igazolja a 2019-ben indított Magyar falu program (MFP) is, amelyben az ő választókerületéhez tartozó települések is sikeresek.