A Babits Mihály Kulturális Központ színháztermében március 30-án, szerdán délelőtt tizenegy, illetve délután kettő órakor kezdődő ünnepségen, s az azt követő beszélgetésen, köszöntik a 65 évnél idősebb szekszárdi polgárokat, a színházteremben egy nagyon szép hangversennyel, majd a márványteremben fogadással.



Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és vendégei adnak koncertet, vélhetően, mint az előző hasonló ünnepen is, telt ház előtt. A teremben 570-en férnek el, ezért van két hangverseny, amely ingyenes, de március 28-ig regisztrálni kell. Ezt megtehetik telefonon a szekszárdi 500 420-as számon, illetve interneten a [email protected] címen. A jelentkezőknek a nevét és, hogy a délelőtti, vagy a délutáni ünnepségre jön, valamint, mert azonos névvel több szépkorú is él Szekszárdon, a lakcímét kérik.