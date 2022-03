Miután a premier minden várakozást felülmúlt, nem is lehet kétséges a folytatás. A tervek szerint április 10-én, vasárnap ismét kitárja kapuját a Hóci parti termelői és közösségi piac. A visszajelzések, jelentkezések alapján már most bizonyosnak tűnik a még nagyobb árusítói kör és a vendégsereg. Ami sokkal több lehet önmagánál, hiszen ezek után Ferenczi Ágnes nem titkolt célja egy remek közösség létrehozása. – Elképzelhetetlen számomra, hogy ne együnk valami finomat minden alkalommal, ezért számos csábító étellel fogom továbbra is várni a piacra látogatókat! – jegyezte meg végezetül.