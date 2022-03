A szolgáltatókat is javasolt minél hamarabb felkeresni, hogy legyen idő az egyeztetésekre és a finomhangolásra. A legegyszerűbb természetesen az, ha minden egy kézben van, ezért megbízatunk egy esküvőszervezőt is, ám a pénztárcák is végesek. Sokat takaríthatunk meg, ha utánajárunk néhány dolognak, esetleg a dekorációt igyekszünk mi magunk megoldani, vagy akadnak hadra fogható barátaink, akik szívesen besegítenek. Az étel és ital mellett az egyik fő kérdés, hogy zenekar muzsikáljon, vagy a modernebb irányzathoz csatlakozva egy DJ adja a talpalávalót. Egy lemezlovas arányaiban többet kér, mintha egy zenekar játszana egész este, ám egy együttes legalább 4-5 fős, így ennyi embert kell megvendégelnünk az este folyamán, szemben az egy fő „zenésszel”. Továbbá szükség van vőfélyre vagy ceremóniamesterre, aki terelgeti a násznépet.