Gyújtó hangú beszédek, a kormánypártot és személy szerint a miniszterelnököt illető erős vádak jellemezték az Egységben Magyarországért választókerületi kampánysorozatának záró rendezvényét, amelyet Bátaszéken rendeztek meg csekély számú helyi érdeklődő jelenlétében szerda délután. A kampányzárón olyan „régi motorosok” is felszólaltak, mint a közgazdász Mellár Tamás vagy a budapesti főpolgármester-helyettes, Gy. Németh Erzsébet.



Harangozó Tamást, az ellenzéki összefogás helyi országgyűlési képviselőjelöltjét követően emelkedett szólásra Márki-Zay Péter. A miniszterelnök-jelölt az ellenzék győzelme esetén megvalósuló programról viszonylag keveset beszélt, ellenben folyamatosan ostorozta a kormány tevékenységét. Azt fogalmazta meg, hogy ma szégyen magyarnak lenni, amelyről szerinte Orbán Viktor tehet. aki szerinte volt már kommunista, liberális, konzervatív, és most fasiszta pártszövetséget épít Putyin érdekében. Orbán Viktor akár büszke pedofil is lenne, ha abból lehetne lopni – vélte Márki-Zay, aki szerint ez az utolsó esélyük, hogy leváltsák a kormányt.