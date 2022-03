– Kezdetektől nemcsak atomerőmű-építésben, hanem a térség fejlesztésében is gondolkodunk. Ezért is szeretnénk összefogni a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség oktatási szereplőivel – fogalmazott Süli János. Az országgyűlési képviselő kiemelte, nemcsak az ipar, hanem a mezőgazdaság területén is fontos, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű szakemberállomány.



– A kereslet- és kínálatvezérelt képzési és szakképzés-fejlesztési stratégia kidolgozása és megvalósítása kiemelt szerepet játszik a térség programjában – mondta az ünnepségen dr. Mikulás Brigitta. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke szerint alapvető érdek, hogy a régióban kialakuljon a munkaerő-piaci igényekből fakadó előrejelzési rendszer, monitorozva legyen, megtörténjen az utánkövetése és a tapasztalatok elemzése, publikálása és hasznosítása a képzési portfólióban.