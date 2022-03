Az 1,345 milliárd forintos beruházás részeként a régi épületrészt kívül-belül modernizálták és energiahatékony fűtési rendszert építettek ki.



– Amit most vidéken csinálunk, az túlmutat a kormányzati ciklusokon. Jó példa erre Iregszemcse: itt egy olyan általános iskolát adtunk ma át, amely minden tekintetben megfelel a XXI. század követelményeinek – mondta az eseményen Süli János. – Mindenre figyeltünk, ami a gyerekek fejlődését szolgálja – tette hozzá a térség országgyűlési képviselője.



A fejlesztés eredményeként összesen a meglévő tizenegy mellé öt új tantermet, szaktantermet és két csoportszobát alakítottak ki. Egy új, kétszintes épületszárny épült, mely magában foglalja az aulát, a portát, az új vizesblokkot, a kellően nagy alapterületű tanárit, igazgatási irodákat, teakonyhát, tantermeket, szaktanári öltözőt, orvosi szobát, lépcsőházat és a gépészeti helyiséget. Az új kültéri játszóelemek a szabadidő hasznos és biztonságos eltöltését segítik – tájékoztatta lapunkat a Tamási Tankerületi Központ.



Közleményük szerint a fejlesztéseknek köszönhetően az intézmény korszerű elméleti és gyakorlati képzést tud nyújtani tanulóinak, felkészítheti őket a 21. századi technológia folyamatos fejlődésére. A minőségi oktatás lehetősége immár elérhető közelségbe kerül a családok, szülők, tanulók számára a hátrányos helyzetű Tamási járásban is – fogalmaztak.



Gyócsi Edit igazgatótól megtudtuk, az intézmény iregszemcsei székhelyiskolájában jelenleg 16 osztályban tanuló 274 diákja van, akik közül többen járnak át a közeli Nagyszokolyról, Újregről és a közigazgatásilag Iregszemcséhez tartozó Csehi-, Okrád- és Hékútpusztákról is.



– Pedagógusként, intézményvezetőként vallom, hogy nevelő-oktató munkánk eredményessége nemcsak a törvényi szabályozásokon múlik, hanem azon is, hogy a nevelés-oktatás milyen körülmények között zajlik – hangsúlyozta az ünnepségen az intézményvezető, aki szerint a most átadott intézmény ilyen, ahol jól érzi magát mindenki, diák és pedagógus egyaránt.