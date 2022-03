A székelyföldi Szovátán átadták a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Teleki Oktatási Központjának a tanuszodáját és szabadidős részlegét. A magyar állam támogatásával megvalósult épület egyaránt szolgálja a Teleki központ vendégeinek a kikapcsolódását, és úszóleckék helyszíne is lehet a környék iskoláiban tanuló gyermekeknek.



Az eseményen elhangzott, hogy az erdélyi magyar pedagógustársadalomnak szüksége van egy korszerű, fenntartható, modern tudásközpontra, és a Teleki Oktatási Központ az elvégzett beruházásokkal ilyenné válhat.



Potápi Árpád János kijelentette: amikor több évvel ezelőtt az RMPSZ a Teleki Oktatási Központ felújításához kért támogatást, maga javasolta, hogy ne aprózzák fel a munkát, hanem nagyléptékű fejlesztést végezzenek. Ennek megfelelő lett a projekt költségvetése is, amely a több év során elvégzett munkálatokkal másfél milliárd forinthoz közelít.

– Ha valami magyar, akkor az legyen különb. Legyen olyan, ami ötvözi a múlt századok építészeti hagyományait és a modern kor követelményeit. Az uszoda épülete ilyen” – mondta az államtitkár. Aki arról is szólt, hogy szinte nincs olyan település a Kárpát-medencében, ahol az elmúlt 12 évben a magyar kormány ne segítette volna valamilyen módon az ott élő magyarokat. Szerinte az elmúlt 12 év szétszakíthatatlanná tette a nemzeti egységet. Most Ukrajna felé, Kárpátalja felé kell szolidaritást mutatni.

De csak úgy lehet tovább cselekedni, ha a magyarországi parlamenti választások során az a politikai oldal kap felhatalmazást, amelyikkel közösen sikerült elérni az eredményeket. Arra biztatta az erdélyi magyarokat, hogy vegyenek részt a választásokon, és időben juttassák vissza a levélszavazatukat.

Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke kijelentette: a történelem során aligha kapott jelentősebb támogatást a határon túli magyarság, mint az elmúlt 12 évben. Az RMDSZ-es politikus reményét fejezte ki, hogy április 3. után is mosolyogva ülhetnek le, és folytathatják az együttműködést – tudósított a Magyar Távirati Iroda.

A baloldal megtagadta a határon túli magyarokat

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön beszélt erről a szovátai program után tartott sajtótájékoztatóján. A politikus arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy adják le a levélszavazatukat, és gondosan töltsék ki az azonosító lapot, hogy a voksuk érvényes legyen.

– Olyan rettenetes nagy nehézség nincsen abban, hogy kire szavazzanak, hiszen a jelenlegi baloldal egyértelműen megtagadta a nemzetnek azt a részét, amelyik nem a mai országhatárokon belül lakik. Ráadásul cinikusan tette, mert Székelyudvarhelyen gyártatta le a szóróanyagokat, a plakátokat. Retorikájában a 2004. december 5-i állapotban van – jelentette ki a politikus utalván a magyar állampolgárság határon túli kiterjesztéséről tartott egykori népszavazásra.

Újságírói kérdésre Potápi Árpád János elmondta: a négy évvel ezelőtti választáson a határon túliak levélszavazatai a 199 képviselői mandátumból egyet eredményeztek, és a levélszavazatok fele érkezett Erdélyből. Úgy vélte, hogy még ha nem is döntő ez a szám, akkor is szimbolikus jelentősége van annak, hogy az erdélyi magyarok szavazataival alakul ki az Országgyűlés összetétele.

A politikus szerint ha az elmúlt 12 év nemzetpolitikája csak abból állna, hogy kedvezményes honosítással magyar állampolgárságot adtak a határon túli magyaroknak, az is történelmi eredmény lenne. Ezzel azonban csak lehetőségeket teremtettek. Magyarország gazdasági, morális, mentalitásbeli megújulása, megerősödése kellett ahhoz, hogy „a nemzetpolitikát alulról támasztani tudja”.

Babacsomagot kaptak a közép-erdélyi családok. Beküldött kép.

Potápi Árpád János szerint annak is kisugárzása van, az is „húzza a nemzetrészeket”, hogy Magyarország fejlődik és szépül. Azt is hozzátette továbbá, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy a szomszédjai is fejlődjenek, és egész Közép-Európa jelentősége megnőjön az Európai Unióban.

A politikus kifejtette, az elmúlt években már nem jelentett hátrányt határon túli magyarnak lenni. A magyar közösségek ugyanis a saját országaik és az EU pénzforrásai mellett a magyarországi forrásokra is pályázhattak. Így sikerült elindítani a gazdaságfejlesztési programot, így tudtak egyházi támogatásokat adni, és így válhatott a nemzetpolitika részévé a sport is.

Az ukrajnai háborúról szólva kijelentette: a magyar kormány elítéli az orosz agressziót, és eleget tesz a szövetségesi kötelezettségének, de fegyvereket nem enged át az ország területén, és mindent megtesz azért, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Fontosnak tartotta, hogy a határon túli magyar közösségek is a Híd Kárpátaljáért segélyprogramon keresztül juttatják el támogatásaikat a háború sújtotta rászorulóknak.

Felújított bölcsőde-óvodát avattak Uzonban

A református egyház tulajdonában levő egykori iskolaépületet az RMPSZ újíttatta fel és alakíttatta át. A bölcsőde-óvoda 3-4 csoporttal működhet, és 75 gyermek számára biztosít ellátást, oktatást. A beruházás összértéke 238 millió forint volt – közölte az MTI-vel a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az intézményt avató hálaadó istentisztelet végén Potápi Árpád János megemlítette: a 2016-ban indult óvodafejlesztési program négy ütemében a Kárpát-medencében 179 új óvoda épült, 790-et pedig felújítottak. Ebből Erdélybe 103 új és 376 felújított épület jutott.

Azt is elmondta, hogy az épületek olyan minőségben készültek el, amely büszkeségre ad okot. Ezekben a régi hagyományok találkoznak a 21. századi igényekkel.

Célnak nevezte, hogy a jó körülményeket kínáló új vagy megújult intézmények Kárpát-medence-szerte 60 ezer gyermeket vonzzanak be a magyar oktatási rendszerbe. Hozzátette: a magyar óvodák kínálata a vegyes családban született gyermekek számára is vonzó.

Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke arra is kitért köszöntésében, hogy hétfőtől indul a népszámlálás Romániában, és az anyanyelvi oktatás szempontjából is fontos, hogy mindenki vállalja a magyar identitását, és ez bekerüljön a hivatalos statisztikába.

Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke hangsúlyozta: a magyar nemzet 10–12 éve talpra állt. Fontosnak tartotta, hogy van egy olyan magyar kormány, amelyre számítani lehet, és amely maga is számíthat a székelyekre.

A Sepsiszentgyörgytől 11 kilométerre délre fekvő háromszéki község 4400 lakosának a 85 százaléka nyilvánította magát magyarnak a 2011-es népszámláláson.



A lovassport nemzeti identitásmegőrző szerepe

Gábor Áron eresztevényi sír­emléke előtt emlékeztek meg az erdélyi lovasegyesületek képviselőivel. Elhangzott, Gábor Áron kitartó munkájával, rendíthetetlen jellemével és hazaszeretetével örökre beírta magát nemzetünk történelmébe.

– 2022 a cselekvő nemzet éve. Cselekvő nemzet vagyunk, mert az elmúlt tizenkét évben megerősítettük a magyar intézményrendszert, gondoskodunk közösségeinkről, megtartóvá tettük a szülőföldet. Egységes nemzetként kell ismét helytállnunk április 3-án a magyarországi országgyűlési választásokon és Erdélyben a népszámláláson. Magyarságunkat vállalva, eredményeinket, magyar intézményeinket közösen kell megvédenünk, hogy a megkezdett munkát közösen folytathassuk ezután is – emelte ki Potápi Árpád János államtitkár.

A megemlékezést követően az erdélyi lovas fórumon köszöntötte az egybegyűlteket: 80 lovasegyesület képviselőit, akik valamennyien támogatást kapnak a magyar kormánytól az erdélyi lovasprogram keretében. A lovassportnak közösségformáló ereje van. Különösen fontos, hogy minél több gyerek megkedvelje ezt a sportot, hiszen az egészséges életmód mellett nemzeti identitásmegőrző szerepe is van.



Babacsomagok a közép-erdélyi magyar szülőknek is jutnak

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán adtak át babacsomagokat közép-erdélyi magyar szülőknek a Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről. Eddig mintegy húszezer csomagot juttattak már el Kárpát-medencei magyar kisbabák, illetve családok számára.

– A babacsomaggal szeretnénk köszönetet mondani minden családnak azért, hogy arról döntöttek, hogy egy új gyermekkel gazdagítják nemzetünk közösségét. Isten éltessen minden babát és kisgyereket a Kárpát-medencében! – fogalmazott köszöntőjében az államtitkár.