Az ünnepségen részt vett Horváth István országgyűlési képviselő, Heberling Tibor polgármester, Kuti Imréné, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Igazgatóságának igazgatója, valamint a decsi Bíborvég Általános Iskola tanárai és diákjai.



A polgármester köszöntőjében elmondta, a fiataloknak tisztában kell lenniük a magyarság történelmével, hogy egyéb események mellett milyen forradalmak és háborúk formálták népünket. Különösen fontos ez a mai világban, amikor Magyarországon percről percre változik minden. Az alapok segítenek kialakítani az önképet és a nemzeti öntudatot.



– Magyarország akkor tudott talpon maradni háborús időkben, amikor a keresztény értékeket követtük. Ez most is érvényes, és nekünk magyaroknak nemzetben kell gondolkodnunk, nem csak országban – tette hozzá Horváth István. Szólt arról is, hogy az előttünk álló időszakot a nyugalomnak, a békességnek és szeretetnek kell meghatároznia.