A Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület a helyi lakosok és az önkormányzat összefogásával a korábban is már nagy sikernek örvendő nőnapi programot elevenítené fel újra, de nyári tánctábort, vagy éppen adventi ünnepséget is szerveznének a megújult épület falain belül és azon kívül. A körzet önkormányzati képviselője arról is tájékoztatott, hogy a kultúrház munkálatai várhatóan május elején indulnak, és a tervek szerint még az idén le is zárulnak.