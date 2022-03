Egyébként az egész világon nő a megújuló energiahordozók aránya, de így sem lehet azt elképzelni, hogy az országok európai szinten földgáz vagy atomenergia nélkül át tudnának állni a klímafeltételeknek megfelelő energiatermelésre. Ezért az európai intézmények megváltoztatták álláspontjukat, s néhány héttel ezelőtt az Európai Bizottság egy olyan javaslatot nyújtott be, hogy az atomenergia is fenntartható energiának minősüljön, s elismerték, hogy erre szükség van több országban, így Magyarországon is.