A technológiai hibákat is ki lehet szűrniAz új vizsgálat sokkal több is, mint egy „ujjlenyomat”. Míg az emberi ujjlenyomatból ugyanis nem tudhatunk meg semmit annak tulajdonosáról, még azt sem, hogy az illető nő vagy férfi, addig a kémiai ujjlenyomat a bor 56 alkotója mennyiségének közvetlen meghatározását is lehetővé teszi. Ez pedig nem csupán a hamisítások, illetve technológiai hibák kiszűrésében segít, hanem akár a minőség-ellenőrzés, minőségfejlesztés része is lehet, így emelve általában is a magyar bor minőségét, növelve annak hírnevét és mindezek megbízhatóságát.