Pekari Bernadett, a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) intézményvezető-szakértője elmondta, náluk német nemzetiségi nyelv és irodalmat, illetve angol nyelvet választhatnak a tanulók. A németet heti hat órában sajátítják el, az öt délelőtti nyelv­órához egy délutáni, tömbösített német népismereti óra társul. Az angol nyelvet felmenő rendszerben felső tagozatban heti négy órában tanulják a gyerekek nyolcadik osztályig. Intézményükben az igény szerinti osztályalakítást preferálják: egy osztályon belül lehetnek németesek és angolosok is.



Az utóbbi tanévekben talán az angol került előtérbe, de igyekeznek a német nyelv népszerűségét is megőrizni. Ebben az iskolában a nyolcadikosok tanév végén vizsgáznak mindkét nyelvből írásban és szóban. A követelmény az A2-es nyelvi szint elérése. Szívesen mérik fel németeseik tudásukat a DSD I. nyelvvizsgán, általánosságban elmondható a sikeres magasabb fok, a B1-es szint megszerzése is.



Pulainé Galambos Erika, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetőjétől megtudtuk, hogy tanulóik első osztálytól két nyelvet, angol és nemzetiségi németet választhatnak. Az angolt kezdetben heti két, majd negyedik osztálytól heti három órában tanulják, a németet heti hat órában. Felső tagozaton van angolszakkör, de ezt lehet akár a német nyelv és irodalom mellé második nyelvként tanulni. A szakmailag képzett, lelkes, kreatív pedagógusok is vonzóvá teszik a tanórákat. A nemzetiségi német nyelv oktatását a Paksi Nemzetiségi Német Önkormányzat is maximálisan támogatja.



A tanulók képességétől és hozzáállásától is nagymértékben függ a nyolcadik osztály végére elért nyelvtudás. Háromféleképpen tudják őket felmérni, egyrészt hogy a középiskolában a nyelvtudásukkal megállják a helyüket. Angolból és németből a nyolcadik osztályban végzett idegen nyelvi mérések átlaga nyolcvan százaléka körüli, inkább afölötti, valamint nagyon jó versenyeredményekkel rendelkeznek megyei szinten. Mindkettőből nyelvvizsgára készítik fel őket, a nyolcadik osztály végén középfokú nyelvvizsgát szereznek.

Képünk illusztráció (Forrás: Shutterstock)

Szabóné Szőke Zsuzsanna, a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese arról tájékoztatott, hogy iskolájukban van hagyományos nyelvoktató nemzetiségi német tagozat. Ők első évfolyamtól kezdődően heti hat órában tanulják a német nyelvet, majd idegen nyelvként negyedik évfolyamtól heti egy órában az angol nyelvet.



Az emelt éneket választó diákok 1–3. évfolyamon heti egy, negyedik évfolyamon heti kettő, felső tagozaton heti három órában tanulnak angol nyelvet. A 2020 szeptemberben induló matematika-informatika osztályuk tanulói hasonló óraszámban szintén angolt tanulnak. Az általános tagozatra járók negyedik évfolyamon heti két órában, majd felső tagozaton heti három órában tanulnak német nyelvet. Szakköri keretben működik egy francia­csoport is.



Az elmúlt tanévben a szóbeli vizsgán a felkészített tíz tanulóból öten sikeres B1 szintű és négyen A1 szintű nyelvvizsgát tettek.

Az alaptanterv előírja, hogy az általános iskolai tanulmányok végére minden tanulónak legalább egy idegen nyelvből el kell jutnia a hatfokú európai skála második, A2 szintjére, a hatodik osztály végére az A1 szintre.