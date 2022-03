A Mentálhigiénés Műhely támogatja az ukrajnai háború miatt Tolnába érkező menekültek regisztrálását és befogadását szolgáló, illetve elhelyezésükről gondoskodó segítőpont munkáját. Ennek kapcsán az egyesület önkénteseket keres, akik 12 órás váltásban – reggel 8 órától 20 óráig, valamint 20 órától 8 óráig segítik – a menekültek ellátását az Epreskert utcában működő segítőponton – tájékoztatott felhívásában a Babits Mihály Kulturális Központ. Hozzátették, egyelőre készenléti állapotról van szó, mivel nem tudni, mikor érkeznek a településre ideiglenesen védelemre jogosultak. Viszont amennyiben szükség van a munkára, akkor azonnal rendelkezésre kell állni.



Különösen számítanak azoknak a jelentkezésére, akik beszélnek ukránul, de orosz, angol és német tolmácsokat is keresnek.



Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet a pontos név és telefonos elérhetőség megadásával.



Az egyesület adományokat – alapvető szükségleti cikkeket – is gyűjt a menekültek számára. Új, vagy használt törölközőket ágyneműket, plédeket és hálózsákokat várnak. Szappan, fogkefe, fogkrém, tusfürdő, sampon, fésű, papírzsebkendő, toalettpapír, papírtörlő, nedves papírtörlő, intim betét, tampon, pelenka, popsi törlő, popsi krém – ezekre mind számít felajánlásként az egyesület.



Ugyancsak várnak 2 dl-es szívószálas dobozos üdítőitalokat, azonnali fogyasztásra alkalmas tartós élelmiszereket, konzerveket, csokoládét, kekszet, bébiételt, ásványvizet, bébiételt, tartós tejet és tápszert. Ezek mellett vitaminokat, gyógyhatású készítményeket, fertőtlenítőszereket, ragtapaszokat, lázmérőket, lázcsillapítókat, fájdalomcsillapítókat, de bébi- és gyermekruházatot, gyermekjátékokat is várnak adományként.



Az adományokat a könnyű, gyors kezelhetőség érdekében lehetőleg típusonként külön-külön csomagolva, feliratozva kérik a Mentálhigiénés Műhely Babits Mihály Kulturális Központban található irodájában leadni.



Az adományokat hétköznapokon 9 és 12 óra, illetve pénteken 14 és 17 óra között lehet leadni.



Végül, de nem utolsó sorban a háború elől menekülők – elsősorban nők és gyermekek – ideiglenes elhelyezésére alkalmas ingatlanok felajánlását, illetve befogadó személyek, családok jelentkezését is várják.