A meghitt helyi ünnepségeket követően autókkal, kisebb és nagyobb buszokkal összesen négyszázan indultak el Szekszárdról és térségéből a Békemenet gyülekezőhelyére, a Margit-híd budai lábához.

Horváth István országgyűlési képviselő sűrű délelőtt után érkezett a rendezvényre, miután Szekszárdon és Tolnán is részt vett egy-egy megemlékezésen. – Magával ragadó volt a rendezvény részesének lenni, jó érzés volt ennyi embert együtt látni, akik bizakodók és akiknek ennyire fontos a nemzet sorsa – fogalmazott a képviselő, akit, mint mondta, rengeteg energiával töltött fel ez az élmény.

Szávolovics Gabriella most először vett részt a Békemeneten, érezhetően még most is az események hatása alatt állt. – Fantasztikus, felemelő érzést adott a tömeggel együtt vonulni és az, amikor több százezren együtt énekeltük a Himnuszt. Megható volt a rengeteg embert látni az ország minden pontjáról. Érezhető volt az összetartozás, az emberek kezet fogtak, mosolyogtak egymásra – mondta a kétszeres aranykoszorús népdalénekes, akitől azt is megtudtuk, hogy 50–60 fős, jó hangulatú társasággal, egy különbusszal érkeztek Dunaföldvárról és környékéről.

Orbán Attila, nyakában kisgyermekével. Fotó: Facebook

Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke rutinos résztvevője a Békemenetnek, mint korábban, most is a családdal, ezúttal öt kisebb gyermekével és feleségével közösen érkezett a programra. Nem könnyű feladat ilyenkor együtt tartani a csapatot, ráadásul a legkisebb gyermek miatt ezúttal még egy babakocsival is meg kellett küzdeniük – emelte ki, de hozzátette, mindez megéri, mert olyan közösségi élményt ad az esemény, amely kicsikben és nagyobbakban is örök nyomot hagy. A Békemenetre hagyományosan összeszokott baráti társasággal, busszal utaztak. Ilyenkor már menet közben ki-ki a korosztályának megfelelő társaival beszélget.

Szerinte idén minden korábbinál többen vonultak fel, és a résztvevők megnyilvánulásaiból érezhető volt a békevágy. – Arra törekszünk, azért imádkozunk, hogy a háború mielőbb véget érjen, és ne terjedjen tovább a térségünkben – hangsúlyozta.