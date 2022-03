– Március 2-től minden szerdán 14–16, illetve szombaton 8–10 óra között várjuk a segíteni szándékozókat a Perczel utca 9. szám alatt található helyiségben – erről már Surján József tájékoztatott. A bonyhádi csoportvezető kifejtette, elsősorban tartós élelmiszereket gyűjtenek, de a téli ruhákat és a takarókat is szívesen fogadják, hiszen azoknak is nagy hasznuk van most. Pénzt nem vesznek át, azt a szervezetük dél-dunántúli központjának számlaszámára utalhatják mindazok, akik így szeretnének hozzájárulni a nehéz helyzetbe került embertársaik megsegítéséhez.