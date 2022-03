– Most, amikor a leginkább összefogásra van szükség, arra buzdítom a város összes sportolóját, szurkolót és szimpatizánst, hogy segítsen a bajba jutott embereknek. Korábban is fogtunk már össze, hogy támogassunk bajba jutott családokat, gyerekeket. Most még nagyobb szükség van a segítségre, úgyhogy fogjunk össze – hangoztatta Balog Judit, a Paksi FC elnöke.