A gyermekeink melletti kiállás azt is jelenti, hogy oktatási rendszerünket és intézményeinket is folyamatosan korszerűsítjük. Potápi Árpád János ismertetése szerint az elmúlt időszakban csaknem ezer óvodát építettek, illetve újítottak fel Kárpát-medence-szerte. A dombóvári egyéni választókerületben szinte nincs olyan település, ahol nem történt óvodafejlesztés, és egyre több településen épülnek bölcsődék – jegyezte meg. Közölte, a MFP-ra az elmúlt időszakban a választókerület 58 települése közül 56 volt jogosult pályázni, Hőgyész is jelentős forráshoz jutott ennek köszönhetően.



Máté Szabolcs, a település polgármestere arról beszélt, hogy a MFP egyik legfontosabb célkitűzése: a kistelepülések népességcsökkenésének megállítása Hőgyészen is beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen 2020 óta nem csökkent a település lélekszáma.