Az „Út a jövőbe” programról hétfőn tájékoztatta a sajtót Horváth István, a térség országgyűlési képviselője és Appelshoffer Ágnes, a város polgármestere, a Deák Ferenc utcában. A tájékoztató idején már zajlott a tolnai Egészségház előtti régi járda bontása.



Appelshoffer Ágnes elmondta: az elmúlt években lezajlott jelentős útberuházások ellenére maradt még teendő ezen a téren. Ezért nyújtottak be kérelmet a kormányhoz az Út a jövőbe program megvalósításához, Horváth István országgyűlési képviselő közreműködésével. Tavaly év végén megszületett a kormánydöntés a 184 millió forintos támogatásról. A kivitelező kiválasztása is megtörtént, a bátaszéki KÉSZ Kft. adta a legjobb ajánlatot. Most pedig már az időjárás is alkalmas a munka megkezdésére.



Horváth István többek között arról beszélt, hogy az elmúlt négy év alatt Tolna, Fadd, Dombori között kerékpárút épült, emellett Tolnán öt kilométer járda és négy kilométer önkormányzati út újult meg, az állami utakon felül. A szekszárdi választókerület egészén is hasonló fejlesztések folytak: összesen mintegy 160 kilométernyi utat újítottak fel 23 milliárd forint értékben, emellett hídfelújításokra is sor került. Ebből a szempontból a szekszárdi az ország legjobban ellátott választókörzete lett.