A Garay János Gimnázium dísztermében zajló vetélkedőn, amely a NTP-TMV-21-0093 számú pályázatban valósult meg, tizenhárom középiskola húsz tanulója mérkőzött meg egymással.



– A magas színvonalat a fiatalok felkészültsége mellett az is biztosította, hogy a feladatokat dr. Gyuricza László, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának docense állította össze – mondta Huszárik Imre, a gimnázium igazgatóhelyettese, a verseny szervezője.



– Kiváltképp nagy izgalmat okozott az úgynevezett „szétlövés”. Ezen forduló keretében az írásbeli alapján a nagydöntőbe már bejutott hét fiatal mellé nyolcadikként odakerülhetett az is, aki a fennmaradó tizenhárom diák közül a legügyesebben oldotta meg a feladatokat. Itt lehetett pontokat rabolni, azaz akár az utolsók között lévő versenyző is megszerezhette a döntőbe jutásra jogosító eredményt. Ugyancsak népszerűnek bizonyult a virtuális idegenvezetés, amikor előre megadott útvonalon kellett egy képzeletbeli turistacsoportot végigkalauzolni.



A versenyzők számot adtak arról, mennyire ismerik az útba ejtett vidékek, települések elsősorban természet- és gazdaságföldrajzi jellegzetességeit és egyéb turisztikai érdekességeit. Az első helyezést a kolozsvári Ambarus-Egyed András szerezte meg, ő tavaly már indult ugyanezen a versenyen, és akkor harmadik lett. – Szerény diák, ez a hatalmas sikerélmény kétségkívül növeli az önbizalmát – mondta el Szekernyés Réka, felkészítő tanára.



– Tavaly novemberben álltunk neki a felkészülésnek, átvettük a szakirodalmat, emellett András több osztályban is rendkívüli földrajzórát tartott, gyakorolva az idegenvezetést. A korábbi részvétel hasznosnak bizonyult, felmérte gyengeségeit, erősségeit, tapasztalatokat, rutint szerzett és megerősödött benne az az érzés, hogy képes lesz felülmúlni a harmadik helyezést. Így is történt, és ezt mindketten nagy örömmel nyugtáztuk.



Eredmények: 1. Ambarus-Egyed András (János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár). 2. Amberger Hanna (Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium, Budapest). 3. Hegymegi-Barakonyi Gergely (Piarista Gimnázium, Budapest). 4. Dajka Lili (Szent István Gimnázium, Budapest). 5. Brezo Ferenc (Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa). 6. Bullás Gábor (Horváth Mihály Gimnázium, Szentes). 7. Sax Anna (Óbudai Árpád Gimnázium). 8. Győrffy Nándor (Szent István Gimnázium, Budapest). 9. Stósz Norbert (Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium). 10. Keresztes Kristóf (Szekszárdi Garay János Gimnázium). 11. Bordás Karolina (Németh László Gimnázium, Budapest). 12. Csókay Anna (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium). 13. Porvan Hunor (Kecskeméti Katona József Gimnázium). 14. Hellinger Dániel (Piarista Gimnázium, Budapest). 15. Gajdácsi Eszter (Kecskeméti Katona József Gimnázium). 16. Bánffy Boróka (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium). 17. Tarr Máté (Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa). 18. Nemes Katalin (Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium). 19. Molnár Ábel (Nagyberegi Református Líceum). 20. Ilosvay Dávid (Nagyberegi Református Líceum).