– Cégünk két fő profilja a berendezésgyártó és a bérfestő rendszer. A berendezésgyártó egységünkhöz, ahol jelenleg közel négyszáz fő dolgozik, már több kisebb fejlesztési támogatás érkezett a kormánytól. Ez a jelenlegi egy következő lépcsőt jelent számunkra, ugyanis ezekkel a támogatásokkal lehetőségünk nyílt arra, hogy a járműiparban, köztük is a Mercedes és a BMW cégekkel folytathassunk tárgyalásokat. Az új beruházásokat ennek köszönhetően indítottuk el, s amelyek négy fázisból állnak majd – mondta el Knipl János tulajdonos, ügyvezető igazgató.



– Tizenkét évvel ezelőtt valahol ott kullogtunk az EU-s rangsor végén, mondhatom azt is, hogy az Európai Unió szégyenpadjára ültettek minket. Ehhez képest most éllovasok vagyunk, persze ez nemcsak úgy lett, ehhez hosszú folyamatok vezettek. Például az, hogy az elmúlt tizenkét évben szinte végig az európai átlagos növekedés dupláját tudta bemutatni gazdasági téren Magyarország. Mindeközben, ha lenne ilyen verseny, akkor szerintem az Európa-bajnoki címet kioszthatnák nekünk az adócsökkentések tekintetében. Az is ide tartozik, hogy évről-évre meg tudtuk dönteni a magyar export és a Magyarországra irányuló beruházások rekordját, vagy az, hogy folyamatosan növeltük a munkába álló emberek számát – sorolta az elmúlt időszak eredményeit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szemmel látható a város fejlődése

– Bonyhád és környéke az egyik legdinamikusabban fejlődő térsége Tolna megyének. Az elmúlt időszakban a sok munka és a kormány támogatása eredményre vezetett. Ha csak a GINOP-ra tekintek, akkor nem említem a TOP-os, a Magyar falu programos, a mezőgazdasági vállalkozóknak kiírt és egyéb támogatásokat. Csak a bonyhádi és dombóvári járásba közel kilenc milliárd forintos támogatás érkezett. Ezeknek a fejlesztéseknek kézzel fogható eredményei vannak, a mai délelőtt folyamán a Herbavit Kft. raktárépületének az alapkövét tettük le, ami szintén egy 270 millió forintos fejlesztés, ez is azt bizonyítja, hogy a járványra adott válasz nem a megtorpanás volt – jelentette ki Potápi Árpád János országgyűlési képviselő.