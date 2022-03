Azt is elmondta, hogy az MFP olyan segítséget nyújt pályázataival, amely a külterületi településrészek elérésének, az idősek ellátásának, vagy akár a sportegyesületek, civilszervezetek működésének szempontjából is releváns. A program keretében nagyon sok út és járdaszakaszt újítottak fel, de a települések falubuszokat, kommunális eszközöket is nyertek a pályázatoknak köszönhetően.