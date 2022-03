A negyven feletti szemtanú azt mondta, nem szeretne találgatni azt illetően, hogy mit látott. Azt viszont igen, hogy mások is látták-e mindezt és ha igen, akkor mit gondolnak róla.

Annyit már most elmondhatunk, hogy nem ő volt a különös jelenség egyetlen szemtanúja. Ugyanis tőle függetlenül egy másik, szintén a déli városrészben lakó olvasónk is jelezte portálunknak, hogy furcsa fehér fényt látott a felhőkön átszűrődni. Ahogy az előbbi szemtanúk, ő is a kertjéből figyelte meg hosszú percen át a jelenséget, melyet nem tud megmagyarázni.