– A család a nemzet bástyája, hiszen erős család kell ahhoz, hogy egy nemzet erős legyen. A mi felfogásunk és a magyar alaptörvény szerint is a családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony, ahol az anya nő, az apa férfi. Fontosnak tartjuk, hogy emellett kiálljunk, hiszen ma egy olyan világban élünk, amikor ez nem természetes – hangsúlyozta köszöntőjében Horváth István. Az országgyűlési képviselő kiemelte, nekünk magyaroknak több mint ezer éve az egyik legfontosabb támaszunk a kereszténységünk. Társadalmunk alapja a hit, a nemzet és a család hármas összefonódása. Bizonyos erők ezt az egységet akarják megbontani, amelyet a családnál kezdenek, szembeállítva akár a szülőket és gyerekeket is.



– Ha a családok egységét megbontják, szétesik a társadalom, a nemzet és a kereszténység üldözötté válik. Mi ezt szeretnénk megakadályozni – tette hozzá. – Amellett tesszük le a voksunkat és reméljük, a magyarok többsége is ezt teszi, hogy a gyermekek nevelése az apára és az anyára tartozik, s amíg a gyermek kiskorú, ezt a jogot a szülőknek fent kell tartani – mutatott rá a népszavazás céljára.

Bíró László püspök a Vármegyeházi Esték sorozat rendkívüli alkalmán tartott előadást a Babitsban. Mellette Horváth István országgyűlési képviselő és dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott. (Beküldött fotó)

Bíró László püspök a család és a társadalom viszonyáról úgy fogalmazott, a házasság magánügy, ugyanakkor a házasságból születő család már nem az, hanem közügy. Párhuzamba állította az Istennel való kapcsolattal is, ami – mint mondta – magánügy, míg a vallás nem, az közügy. Most olyan kormányzat irányít, akik meg tudják különböztetni a személyes és a közügyet – jegyezte meg.



A szekszárdi származású püspök szerint fontos tudni, hogy a szabadságot vagy a lét alapigazságát válasszuk. Aki a mai társadalomban a lét alapigazságát választja, az hisz az igazságban. Amikor a ma embere azt mondja, hogy a szabadságot választja, az a semmit választja – hangsúlyozta. A mai Európa szenvedésének oka, hogy elfelejtette az alapigazságot, kétségbe vonja a család és a házasság igazságát. Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy valódi értékekre figyelünk vagy demagógiákra – hívta fel a figyelmet Bíró László.

Négykérdéses népszavazás

„A család a társadalom öröme” című előadás apropóját a vasárnapi országgyűlési választással egy időben megtartott négy kérdésből álló népszavazás témája adta. A szavazók a hétvégén ugyanis arról dönthetnek, hogy a gyermekeknek a szülő hozzájárulása nélkül tartsanak-e szexuális irányultságokat bemutató foglakozást a köznevelési intézményben. De arra is választ várnak, hogy lehessen-e nemi átalakító kezeléseket népszerűsíteni, vagy az ilyen médiatartalmakat bemutatni, illetve a gyermekek fejlődését befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül megjelentetni.