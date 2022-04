Januárban öt, februárban tizennégy, március utolsó napján pedig nyolc milliméternyi eső hullott Szekszárd környékén, mondta dr. Gabi Géza szekszárdi növényvédő szakmérnök. Még nagyobb baj, hogy ez is több részletben, és gyakori volt nap mint nap az erős szél, ami gyorsan ki is szárította a földet.

Szombaton és vasárnap azonban megnyíltak az ég csatornái és szép csendes, kiadós eső áztatta át a szánföldeket is.

Kovács Béla kajdacsi gazdálkodó elmondta, az ő körzetükben péntek délig huszonhat milliméternyi eső hullott. Úgy gondolja, a repcének még használhat az utolsó pillanatban érkezett csapadék. Szerencsés esetben bokrosodik és növekszik az ősszel elvetett növény, mely hamarosan virágzik. Az átázott termőföldbe ideális vetőágyakat lehet készíteni. A tavaszi vetést a napraforgóval kezdik majd, ahogy a talaj hőmérséklete ezt megengedi. Az aktuális munkákkal – műtrágyázás, első fejtrágyázás – nincsenek lemaradva.



Eső előtt voltak olyan szántóföldek Tolnában, ahol az őszi vetések siralmas állapotban voltak, a búza fejlődése nem indult meg, a repce is csomókban volt, mondta dr. Gabi Géza. Az elmúlt hónapok átlaghőmérséklete ugyanakkor magasabb volt a sok évi átlagnál. Márciusban volt néhány nap, amikor komoly fagyokat lehetett mérni hajnalban, még mínusz 12 fok is előfordult. Utoljára 2008-ban volt hasonlóan száraz időjárás. Március utolsó hetében viszont szinte nyári meleg volt, ami a szárazságot csak növelte.

Schultz Péter, bátaszéki gazdálkodó szerint is az utolsó pillanatban érkezett meg az eső. Bátaszéken tizennyolc, Várdombon húsz, Bátán tíz milliméternyi hullott péntek délig.

A következő napokra is ígérik az esőt, így egy időre feltöltődik a talaj. Ahogy rá lehet menni a földekre, kezdik a tavaszi vetéseket, mondta a fiatal gazdálkodó.



Gyorssegélyt nyújtott a kétnapos esőMára úgy látszik a sárgabarackfákon lévő barackkezdemények túlélték a március közepén mért mínusz tíz fokokat. A virágzás már a vége felé tart, sok helyen be is fejeződött. A tavaszi ültetésű facsemetéknek már nagyon kellett a csapadék, ami végre megérkezett.

A tartós északnyugati széláramlat miatt egymást érték az időjárási frontok, és idén eddig még alig esett eső – hívta fel a figyelmet Kovács Attila meteorológus. Az ország középső sávjában, így Tolna megyében is, az elmúlt harminc napban az egy millimétert is alig-alig érte el a csapadékösszeg, ami most módosult egy mediterrán ciklonnak köszönhetően. Tavasszal az lenne a normális, hogy a mélyen kiszáradt talaj feltöltődik a csapadékkal, miután egyelőre még kevés a párolgás. A most lehullott eső csak gyorssegélynek számít, ami átmenetileg javít az őszi vetéseken. Ha a továbbiakban csapadékhiányos marad a tavasz, akkor az esetleges nyári aszály fokozottabban jelentkezhet.