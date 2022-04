Egy 1300 lakosú falu, ahol helyi tévé működik. S bizonyára jól működik, mert a településvezetők és a lakosok is elégedettek vele, hosszú évek óta. Takács József és felesége – aki ért a műszaki dolgokhoz is, az operatőrködéstől a műsorszerkesztésig, de elsősorban szervezői és adminisztrációs teendőket lát el – 1987-ben kezdte a településen történő események megörökítését. A kábelrendszer a kilencvenes évek elején épült ki, helyi adásokat 2016-tól készítenek. A testületi ülésektől a közéleti történéseken át a kulturális programokig mindenről beszámolnak.

Kezdetben magán- és közösségi eseményeket rögzítettek VHS-kazettákra. Felfutott a vállalkozás, esküvői felvételeket a fél országban készítettek.

Hosszadalmas, és a nem szakértő olvasó számára unalmas is lenne taglalni a technikai fejlődést. Lényeg, hogy ma már drónt is használnak a forgatások során.

– Videofelvétel-készítő vállalkozást 1992-ben indítottam – emlékszik vissza a férj –; általában együtt, két kamerával dolgoztunk minden forgatási helyszínen. Sokáig mi gyártottuk a tolnai testületi ülésekről adásba kerülő anyagokat. Pécsre jártam operatőri képzésre, olyanokkal együtt, mint Mayer Zoltán, Ujvári Gyula, Boros Gyula. Negyvenen indultunk és csak 12-en végeztünk.

Hozzátenném, hogy a vizsgafilmemet, ami a sióagárdi tájházról szólt, elkérték a filmművészeti főiskolára oktatófilmnek. Aztán a 2000-es évekkel beköszöntött a digitális korszak. Új kamerákkal dolgoztunk, áttértünk a számítógépes utómunkálatokra (vágás, szöveg, zene), és 3–4 éve már drónt is alkalmazunk. Ez az önkormányzaté, minden más eszközünk saját tulajdon.

A tévét a Sióagárd Jövője Alapítvány működteti. Új műsor minden kedden kerül adásba, amit csütörtökön és vasárnap megismételnek. A közbenső időben képújság látható ezen a csatornán. Kábelen keresztül 314 háztartásba jut el a tv-műsor. Az adások elérhetők, visszanézhetők a település honlapján, illetve a YouTube közösségi portálon. Volt már olyan riport, amit 7300-an néztek meg – köztük sok elszármazott – világszerte. Az újdonság mindig vonzó, a drónos felvételek tetszenek a nézőknek, s hogy mennyi benne a rizikó, arról is beszélt Takács úr.

– Viharban persze nem használjuk, de egyébként nagyon szép, egyenletes képsorok készíthetők. Először a középületeket mutattuk meg felülről, aztán a falunapot és más rendezvényeket: halfőző versenyt, aratónapot, szüreti felvonulást. Kellemesek a kameramozgások, szinte úszik a táj. Már létezik hasonló elven működő földi (kézi) eszköz is. Mi is rendelkezünk ilyennel, sőt, online helyszíni közvetítésekre is fel vagyunk készülve. Szeretjük ezt a munkát, nem csak a pénzért csináljuk.

Minden együtt, mégsem felhőtlen a nyugdíjkorhatárhoz közeledő házaspár öröme. Gyerekeik ugyanis más területeken dolgoznak, nem viszik tovább a vállalkozást.



Első számú hobbija a munkája

Takács József 1957-ben született. Sióagárdon él, házas, két fia és három unokája van. Eredeti végzettsége mezőgazdasági gépszerelő, de a videótechnika, a képalkotás midig is érdekelte. Először a főállása mellett, aztán vállalkozóként filmezett. Operatőri tanfolyamot a pécsi tévé stúdiójában végzett 1992-ben. Kerti munkával, gyümölcstermesztéssel is foglalkozik, néha eljár horgászni, ám valójában a munkája a hobbija. Felesége mindenben segíti, neki is megvan a szükséges képesítése. A kilencvenes években főleg családi események megörökítésére összpontosítottak: ballagásokról, esküvőkről, keresztelőkről készítettek videókazettákat.

Lépést tartottak a technikai fejlődéssel, digitális eszközöket vásároltak, és önkormányzatoknak is felajánlották szolgálataikat. Egy ideig a tolnai testületi ülésekről tudósítottak, 2016-tól pedig a sióagárdi közéleti eseményekről adnak hírt a helyi tévében.