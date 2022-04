A játék során nem kötöttük ki, hogy egy játékos csak egyszer nyerhet, így történhetett meg, hogy hűséges megyei játékosunkat Jámborné Szabados Reginát két héten is nyertesként köszönthettük. Nyereménye a 3. és az 5. héten is nettó 100 000 forint. A szerencsés nyertes lapunknak elmondta, rendszeresen olvassa a teol.hu-t és a játék minden kérdésére válaszolt.



– Szeretek nyereményjátékokban részt venni, de eddig még sosem tudtam nyerni, úgyhogy nagyon meglepődtem, hogy most kétszer is sikerült – mondta Jámborné Szabados Regina. Kérdésünkre elmondta, a főnyeremény sorsolásában való részvételhez szükséges húsz pontot is összegyűjtötte.



A főnyeremény sorsolása még hátra van, megyénként nettó 1 000 000 forint pénznyeremény talál gazdára. A nyertesek nevét a nyereményjáték.teol.hu oldalon tesszük közzé. Játékosunknak szívből gratulálunk a nyereményéhez!