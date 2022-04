A rendezvényt Bíró Koppány Ajtony, az MLSZKSZ szövetségének főtitkára nyitotta meg, aki elmondta, hogy a szövetség egy pályázat keretében végzett kutatásokat különböző témákban a koronavírus okozta változások felméréseként. Hozzátette, igen érdekes fordulatokat figyeltek meg, melyeket izgalmas és informatív prezentációkban tártak a hallgatóság elé a neves előadók.

Dr. Koltai Zoltán, oktatási dékánhelyettes, a PTE KPVK egyetemi docense „Közlekedési infrastruktúra és munkaerőpiac a városi versenyképesség szolgálatában” című előadásában bemutatta, milyen szempontokat részesít előnyben a vállalati szféra a telephely választásban. A döntésben a cégek vezetői mérlegelik a település gazdasági szerkezetét (munkabérek, adók, adókedvezmények), a település üzleti szolgáltatásait, munkaerőpiaci lehetőségeket, a települést, mint felvevőpiacot, demográfiai és társadalmi adottságokat, valamint az infrastruktúrát. A Dunántúlon ezen szempontok alapján kiemelkedő Győr, Székesfehérvár és Pécs.

Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár előadásában rámutatott a jelenlegi nemzetközi energetikai helyzetre, valamit beszélt a globális, az európai és a hazai energiafogyasztásról. Az elmúlt harminc évben a világ elsődleges energiafelhasználása folyamatos növekvő tendenciát mutat. Egyedül 2020-ban, a koronavírus hatására mutatkozott csökkenés, ám ez is csak nagyon rövid ideig tartott. Kőolaj és földgáz készletek továbbra is vannak, a kérdés az, hogy milyen mértékben értékesítik azt a kitermelő országok és a háború hatására hogyan oszlik majd el a felvásárlók között.

A szén kitermelése és felhasználása markánsan megmaradt a klímakonferenciák ellenére is, és nem mutatkozik lényeges csökkenés a szén-dioxid-kibocsátás terén. Ezért minden klímasemleges technológiára szükség van. A nukleáris energia felhasználása leginkább az USA-ban és Európában van jelen és a vízenergia után a legfontosabb karbonsemleges energiaforrás. Az európai zöld megállapodás célja a klímasemlegesség elérése 2050-re.

Ennek fényében Magyarországon is szükséges az új atomerőmű megépítése, hiszen a villamos energia felhasználás a jövőben sem fog csökkenni, sőt! A napelemek terjedésével már jelentős mennyiségű áramot állít elő Magyarország, de ez nem elegendő az igények állandó kielégítéséhez.

Orbán Krisztián közgazdász, politológus elemezte a jelenlegi geopolitikai helyzetet, valamint rámutatott az orosz-ukrán konfliktus régiós hatásaira. Előadásában kifejtette, 2018-tól jól láthatóan kialakulóban volt egy Amerika és egy Kína központú blokk. A kérdés Európa elhelyezkedése volt, mely februárban eldőlt, hiszen a NATO-nak komoly feladata van.

A munkaerőgazdálkodási kérdésekben Korycki Adrienn, a Salio Kft. ügyvezető igazgatója tartott beszámolót. Átfogó kutatásban többek között vizsgálták a HR jelenlétét a munkáltatóknál, a covid hatásait a szervezetekre, a fluktuáció mértékét, munkaerő megtartást és vonzást, valamint az elégedettséget és a kommunikációt. A munkaerőhiány növekedésével nem meglepő módon megugrottak a bérigények, kívánatos lett a home office lehetősége és a rugalmas, kötetlen munkarend is. Az új munkavállalók megnyerése mellett a meglévő munkaerő megtartása is kiemelten fontos. A vállalatok törekednek arra, hogy megtartsák a munkatársaikat, hiszen sokkal nehezebb a helyükre megbízható és jól dolgozó személyt találni. Ezért az új belépők mellett a régebb óta alkalmazásban lévőket is folyamatosan ösztönzik. A legnépszerűbb tényezők közé tartozik a versenyképes bér, negyedéves célokhoz kapcsolódó ösztönzőrendszer, béren kívüli juttatás, rugalmas munkaidő, bejárás költségtérítés, beiskolázás és a folyamatos fejlődésre való lehetőség.