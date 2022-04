60 ÉVE a megyében összesen százhuszonnégy szakkör működött 2417 taggal. „Megnőtt a gyermekfoglalkoztató szakkörök száma, ahol a gyerekek számára nyújtanak olyan szórakozást és elfoglaltságot, amely elősegíti őket tanulmányi eredményeik javításában.”

60 ÉVE a Palánki Téglagyárban is megkezdődött a téglagyártási szezon. Az első nap 40 ezer, a második napon 57 ezer, a harmadik napon 62 ezer, a negyedik napon pedig 72 500 téglát készítettek a munkások.

60 ÉVE Dieter Zibelius, a Német Demokratikus Köztársaság követségi titkára látogatott Aparhantra. „A vendég meglátogatta a Búzavirág Termelőszövetkezetet, majd magyar-német barátsági esten vett részt a községi kultúrházban.”

50 ÉVE Vitéz Gábor, a MAFILM népszerű tudományos stúdiójának rendezője forgatócsoportjával a szekszárdi Balogh Ádám Múzeumban járt. A híradás szerint a stáb a római kori anyagról készített felvételeket.

50 ÉVE a szekszárdi Garay-gimnázium diákszínpada szép eredményt ért el az országos csurgói diákszínjátszó napokon. „A szekszárdiak Így látjuk mi című szatirikus diákpamfletjüket mutatták be nagy sikerrel. A műsort hangszalagra rögzítette a rádió is.”

50 ÉVE „csapadék-megfigyelő állomást létesített az Országos Meteorológiai Intézet Palánkon. Az állomás április 1-től működik.”

35 ÉVE A Magyar Rádió nemzetiségi népzenei fesztiváljának megnyitó gálaestjét a szekszárdi Babits Mihály Művelődési Központban tartották. A rendezvényen hat, hazánkban élő nemzetiség művészeti együttese, szólistája vett részt, de a határon kívülről is érkeztek szereplők.

35 ÉVE a gunarasi strandon megtörtént az új fürdőmedence csőhálózatának lefektetése és az alj betonozása. „A 600 négyzetméter felületű, 110 cm mélységű, feszített víztükrű medence elsősorban a legfiatalabb korosztály számára nyújthat fürdőzési lehetőséget.”

35 ÉVE „a Ki nyer ma? Szekszárdról, a Gemenc Szállóból jelentkezett. Az első négy kérdésre Steinerné Góra Aranka válaszolt helyesen. Az ötödik kérdésre, a szálló egyik dolgozója, Hajdú István felelt és egy hanglemezt kapott ajándékba.”

25 ÉVE „hazánkban egyedülálló, környezetbarát zsírtalanító berendezés kezdte meg próbaüzemét az MMG Automatika Művek Részvény-társaság Szekszárdi Műszergyárában.”

25 ÉVE „mintegy tízezer embert érintett egy műszaki hiba Pakson. Pénteken reggel a lakótelepen és a város más részein is hiába nyitották meg a vízcsapot, az csupán hörgött, így sokan kénytelenek voltak mosdatlanul munkába, iskolába menni.”

25 ÉVE „Szekszárdon, az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán megkezdődtek a diák­önkormányzat szervezte diáknapok. A diákigazgató programbeszédében rendkívüli értekezlet összehívását helyezte kilátásba, ahol a tanárok vizsgáznak.”



Összeállította: Szeri Árpád