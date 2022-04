Az OMSZ figyelmeztető jelzése szerint Tolnában a nap folyamán zivatarok alakulhat ki. Mint azt írták, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A meteorológiai szolgálat az ország egész területére figyelmeztető jelzést adott ki vasárnapra a zivatarok kialakulásának esélye miatt. Az ország keleti felében emellett a várható erős széllökésekre is figyelmeztetnek. Utóbbi miatt több megyében is másodfokú, vagyis narancssárga figyelmeztetést adtak ki.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2022.04.25. hétfő éjfélig (forrás: met.hu)

VASÁRNAP

Ma a déli, kora délutáni óráktól zivatarok kialakulására kell számítani: a Dunántúlon valamivel kisebb számban fordulhatnak elő, keletebbre már nagyobb területen, és várhatóan a keleti, északkeleti megyék fölött rendszerbe is szerveződnek. Zivatarokhoz elsődlegesen viharos kifutószél (ált. 60-90 km/h, de elsősorban keleten, északkeleten néhol akár 90 km/h feletti károkozó szélrohamok) kísérhet, azonban lokálisan nagy csapadék (20-25 mm), illetve jégeső (1-2 cm) is társulhat hozzájuk. Emellett a Dunántúl nyugati, északnyugati részén a déli, délnyugati irányú szelet zivatartól függetlenül is kísérhetik viharos (ált. 60-70 km/h-s, de néhol akár 70 km/h-t kissé meghaladó) lökések a délután második feléig. Az esti órákra elhagyják a zivatarok az országot.

HÉTFŐ

A hétfőre virradó éjszaka második felében délnyugat, dél felől újabb csapadéktömb érkezik, amely a déli, délutáni órákig leginkább az ország délkeleti felét, kétharmadát érinti: a csapadékzónához főképp az Alföldön társulhat zivatartevékenység, illetve néhol intenzív csapadék is (rövid idő alatt ~ 15-25 mm). A déli óráktól a Dunántúl északi és nyugati vidékei fölött is kísérheti a záporokat dörgés, villámlás. Az esti órákban várhatóan mindenütt lecsengenek a zivatarok.

2022.04.24. 10:09 Országos Meteorológiai Szolgálat