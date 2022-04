Könnyezés, allergiás kötőhártya-gyulladás, szénanátha, orrfolyás, krákogás jellemzi a mindennapjait a túlérzékenységben szenvedőknek, akik bármit megtennének annak érdekében, hogy megszabaduljanak a kínzó tünetektől. Orrcseppek, szemcseppek, mindenféle spray-k vannak már a gyógyszertárak polcain, de a nagyáruházak kínálata is végeláthatatlan megoldást kínál már. Érdemes azonban szakemberhez fordulni, hogy a számunkra legmegfelelőbb terápiát írják elő. Az allergia tüneti kezelése elsősorban antihisztaminokkal és helyi hatású orrcseppekkel, szemcseppekkel történik.

– A pollenszezon jellemzően február végétől veszi kezdetét, a mogyoró, a nyír és az éger virágzásával. Az utóbbi időben azonban a szokatlanul enyhe teleknek köszönhetően ez egyre korábbra tolódott. Az első pollenek már januárban megjelenhetnek, a pollenkoncentráció fokozatosan éri el az allergiás tüneteket kiváltó szintet – tájékoztatott dr. Békési Bernadett.

Keresztallergiát nemcsak az ételallergiánál fordulhatnak elő. A pollenallergiások – elsősorban a pollenszezonban – a különböző gyümölcsök, zöldségek fogyasztását követően rövid időn belül szájviszketést, duzzadást, szem- és orr­váladékozást, ritkábban rekedtséget, köhögést, fulladást észlelnek.

– Egyik legismertebb ilyen páros a parlagfű és a görögdinnye, de ennél is gyakoribbak a nyírfapollen-allergiások keresztreakciói. Fontos, hogy aki allergiás, tisztában legyen a keresztreakciókat okozó ételekkel, fokozott odafigyeléssel fogyassza azokat, de diétázni csak akkor kell, ha valóban panaszokat okoz valamelyik listán szereplő élelmiszer – mondta el a tüdőgyógyász.

A virágos növények mikrospóráit nevezzük pollennek. Ezek elsősorban fehérjetartalmú vegyületek, melyek a fo­gékony embereket érzékennyé teszik, bennük ellen­anyag-termelését indítják el, amelynek ered­ményeként allergiás tünetek, megbetegedések alakulnak ki.

Tél végével először a fák (mogyoró, éger, nyír, kőris, fűzfa, platán) majd a fűfélék pollenjei szállnak a levegőben. A pollenallergiások sajnos nyár végén és ősszel sem lélegezhetnek fel, ilyenkor virágoznak ugyanis a gyomnövények: leginkább a parlagfű és a fekete üröm ontja magából a polleneket. A levegőben keringő gombaspórák – amelyek az arra érzékenyeknél szintén okozhatnak allergiás tüneteket – tavasztól őszig nehezítik meg az allergiások mindennapjait.

Az aktuális pollenterhelésről a nemzeti népegészségügyi központ oldalán tájékozódhatunk. Jelenleg a platán és a nyír koncentrációja kiemelendő. Az elmúlt napokban megjelent a levegőben a „nyárfaszösz”, ami azonban a tévhittel ellentétben önmagában nem okoz pollenallergiás tüneteket, mivel valójában a nyárfa terméséből és annak szél által való elterjedését segítő üres, levegővel telt, allergén fehérjéket nem tartalmazó részeiből áll. Akiknél ebben az időszakban jelentkeznek pollenallergiás tünetek, annál valószínűleg a levegőben aktuálisan jelen lévő allergén növények pollenszemei okozhatják a tüneteket.

Ami pedig a következő napokat illeti, a csapadékos idő hatására a pollenterhelés átmeneti csökkenése várható. Közepes-magas tartományban alakulhat a platán, a nyír, a tölgy, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenje. Alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen a fűz, a kőris, a juhar és a nyár virágporának mennyisége.



Ezek a praktikák segítenek

Pollenérzékenyeknél javasolt hazaérkezés után átöltözni, akár a cipő talpát is áttörölni, gyakran hajat mosni, az orrot tengervizes orrspray-vel vagy orröblítő kancsóval átöblíteni. A pollenkoncentráció reggel hat óra és dél között a legmagasabb, ilyenkor, aki teheti, kevesebbet tartózkodjon a szabadban, viseljen napszemüveget. Szellőztetni a lakásban elsősorban éjszaka érdemes. Fontos tudni, hogy manapság már oki terápia is létezik az allergiás betegek számára immunterápia formájában. Az allergén-immunterápia három–öt éven át tartó kezeléssel tíz-tizenkét évre szünteti meg az allergiás tüneteket, hatása már a kezelés első évében érezhető. A kezeléssel a keresztallergia kapcsán jelentkező szájüregi tüneteket is enyhíteni lehet. A terápiát a tüneteket okozó növény pollenszórása előtt legalább kettő hónappal kell megkezdeni.