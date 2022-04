A húsvét elengedhetetlen kelléke a sonka és a füstölt csülök. Szekszárdon két vállalkozó is árulta a házi készítésű termékeit. A házi sonka kilóját 2900, a hátsó csülökét 1700 forintért kínálták. A kolbász kilójáért 2800, a kolozsvári szalonnáért szintén 2800 forintot kértek. A zsír kilója 800 forint volt.

Az ünnepi asztal dísze a barka, amely már hetekkel ezelőtt elnyílt, de a szemfüles kofák akkor nagyobb mennyiséget gyűjtöttek össze, amiből most csokorba szedve árultak, 400 forintért. Sokan vásárolták, hiszen tojásfának is jól mutat.

Virágokból is volt bőven kínálat, az illatos jácint csokráért 300-400, a nárciszért 300 és 500 forintot kértek a csokor nagyságától függően. Kár, hogy ezekből a virágokból húsvétra már nem vásárolhatunk, mert lenyílnak.