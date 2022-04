A rendszerváltás óta mi, magyarok évről évre kevesebb alkoholt fogyasztunk, mondta portálunknak egy Tolna megyei italnagykereskedés, italozó tulajdonosa. Hozzátette, hogy megyénkben az italfogyasztási szokásokra manapság az jellemző, hogy ennek az üzletágnak a legnagyobb vesztesei a vendéglátóhelyek, mert általában a boltokban, üzletekben, trafikokban adják el a legtöbb alkoholt.

A legnépszerűbb ital az idők folyamán mindig más és más volt, egy időben a bor, aztán a palackos minőségű bor volt sláger, majd a pálinkát keresték a legtöbben. Az elmúlt években, a pandémia óta a fiatalok általában gint isznak tonikkal. A tömegfogyasztóknak mindegy, hogy mi folyik le a torkukon, csak olcsó legyen: olcsó sör, olcsó bor, olcsó pálinka, ám a középosztálybeliek már a magasabb minőségű italokat választják, odafigyelnek arra, hogy a sörük is ilyen legyen.

A fiatal, tizenhárom-tizennégy éves korosztály már iszik. Jellemző rájuk, hogy egy-egy hétvégi buli előtt bevásárolnak, parkolókban megisszák az alkoholt, majd kifizetik az adott szórakozóhelyen a belépőjegyet, és ott már nem isznak.

– A fiatalokra nem egyszer jellemző a mértéktelen ivás, egymást ugratják, hogy miért nem iszik a másik, amely szomorú, sőt felháborító. A felnőttek közt viszont sajnos olyanok is vannak, akik alkoholfogyasztás után ugyanúgy beülnek az autójukba, és illuminált állapotban vezetnek – mondta a kereskedő.

Beszélt arról is, hogy tapasztalata szerint azok közül, akik a pandémia előtt szívesen ültek be vendéglátóhelyre, ma már gyakran otthon iszogatnak és fogadnak társaságot. Szólt arról is, hogy lakodalmakon jellemző igazán az ivászat, hiszen az alkohol ingyen van, nem kell érte fizetni.

A vörösbornak ismerjük jótékony hatását is. Fotó: M

– Bárki bármit mond, az alkohol nem egészséges, és nagymértékben biztosan káros – tette hozzá. Az alkohollal kapcsolatos ismereteinkről közleményében hat megdöbbentő tényt közölt a Diageo alkoholos italgyártó és forgalmazó vállalat. A múlt évben hazánkban is elindított DrinkIq elnevezésű kampányukkal a tudatos és felelősségteljes alkoholfogyasztás fontosságára hívják fel a figyelmet.

Kvíz segítségével hétezer-kétszáz emberen tesztelték, hogy mennyit tudnak az alkoholról. A kitöltők hetven százaléka szerint gyorsabban be lehet rúgni attól, hogy keverjük a sört, a bort és a szeszes italokat, ám a vállalat felhívta a figyelmet arra, hogy ez tévhit, hiszen a hatás attól függ, hogy mennyit iszik az illető, és nem attól, hogy mit.

A felmérésben résztvevők több mint negyede nem tudta, hogy ha egy azonos súlyú férfi és nő ugyanolyan mennyiségű alkoholt iszik, akkor nem egyformán érzik annak hatását. A máj az alkoholt egy alkohol-dehidrogenáz (ADH) nevű enzim segítségével bontja le, magyarázták. A nők szervezete kevesebb ADH-enzimet tartalmaz, ezáltal, ha a férfiakkal azonos mennyiségű alkoholt isznak, erősebben érzik a hatásait.

A kampány során az is napvilágot látott, az emberek több mint tizenegy százaléka szerint a gyerekeknek szabad egy kevés alkoholt inniuk, hogy megtanulják, felnőttkorukban majd hogyan fogyasszanak felelősen alkoholt.

A vállalat figyelmeztetett: a gyerekeknek és kiskorúaknak soha nem szabad alkoholt inniuk. A korai életkorban történő fogyasztása rengeteg bajt okozhat, például káros hatással lehet az agy fejlődésére, továbbá növeli a mentális betegségek, az alkoholmérgezés, a sérülések és a balesetek kockázatát.

A válaszadók több mint hetven százaléka nem tudta, hogy egy pohár szeszes ital (három centliter), egy pohár sör (két és fél deciliter) vagy egy pohár bor (egy deciliter) tartalmazza-e a legtöbb alkoholt. A vállalat szerint az igazság az, hogy egy egységnyi adag szeszes ital, sör vagy bor, ugyanannyi alkoholt tartalmaz.



A csehek többet tudnak nálunk

A válaszolók közel negyede úgy gondolja, hogy a sörivás egészségesebb például a koktél elfogyasztásánál. Egy egységnyi italban általában tíz-tizenöt milliliter az alkoholtartalom. A szervezetre gyakorolt hatást az határozza meg, hogy mennyit iszunk, és nem az, hogy mit. A magyar emberek közel hatvanöt százaléka tudta, hogy ha csak bort iszik és kerüli a sört és a szeszes italokat, azzal nem tudja csökkenteni a bevitt kalóriákat. Az italban lévő kalóriamennyiség az alkohol erősségétől, a felszolgált adag mennyiségétől, valamint az italban megtalálható egyéb összetevőktől és mixalapanyagoktól függ.

A kampányt hazánkon kívül négy másik kelet-európai országban is bevezették: Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban és Romániában.

Csehországban a kitöltők majdnem fele, Bulgáriában több mint fele tudta, hogy a sör és bor keverésével nem lehet gyorsabban berúgni.