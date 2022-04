– Szerettük volna megmozgatni nemcsak a focistáinkat, de a helyi gyerekeket is, ezért egy húsvétra hangoló programmal kedveskedtünk nekik és szüleiknek. Mivel már második éve rendezzük meg az eseményt, ezért mondhatni már hagyomány a faluban. Az eredeti ötlet szerint, ami Varga János edzőnktől ered, élő nyuszikat fogtak volna a gyerekek, de ezt újragondolva az ötletgazda öltözött be nyuszinak. Így a kicsik Mucsi Nyuszit kergethették a focipályán, akitől egy kis ajándékot is be­zsebelhettek az esemény végén.

Nagyon örülünk, hogy sok család eljött, és reméljük jövőre több nyuszifüles fog beöltözni – mondta el a program egyik szervezője, Sebestyén Gábor, a Kakasdi Sport Egyesület elnöke. Hozzátette, a rendezvény fő célja az ünnepre hangolódáson kívül az volt, hogy kicsit a friss levegőre csalják a gyerekeket. A rendezvényt örömfocival zárták.