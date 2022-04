Sok tanulót vonzott az egyik vadonatúj autójával megjelenő Alisca Autócentrum Kft. Szászy Árpád ügyvezető elmondta, hogy a vállalkozás több mint húsz éve foglalkozik tanulóképzéssel. A kínálat a karosszérialakatostól az autófényezőn át a mechatronikai technikusig terjed, gyakorlatilag az összes területet lefedi az autós szakmában. Ez azt jelenti, hogy minden érdeklődő diák megtalálhatja a neki tetsző mesterséget. Az ügyvezető azt is hozzátette, hogy a korábbi időszakokban is fogadtak fiatalokat az intézményből. Ez alkalommal is sokat jelentett a személyes találkozás.