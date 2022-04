Az egyik esetben egy házaspár ment szavazni, s kiderült, a választási névjegyzékben a férfi neve mellett már szerepelt aláírás, miszerint ő szavazott, s ezért nem kapott, a szabály szerint ugyanis nem kaphatott szavazólapot. Ő viszont állította, még nem szavazott. Azt, hogy miként történt az aláírás, már nem lehetett kideríteni, s mert szabálysértést nem tudtak megállapítani, elutasították a kifogást.



Hasonló döntés született a másik ügyben is: Őcsényben a szavazatszámláló bizottság tagja egy választópolgártól a szabálynak megfelelően megkérdezte, hogy a népszavazásban is részt kíván-e venni. Ő nem értette a kérdést, ezért udvariasan elmagyarázták neki, azért kérdezték, mert a képviselőválasztással egy időben népszavazás is van. Kapott szavazólapokat, szavazott is, de mert úgy érezte, hogy a kérdéssel megtéveszthetik a szavazókat, kifogást emelt. A választási bizottság megállapította, nem történt szabálytalanság.